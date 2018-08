Facebook-detectives halen gestolen fiets terug uit Polen

Het is voor ras-Hagenees René Bom een droom die uitkomt. Over twee weken mag hij zijn gestolen houten fiets weer in de armen sluiten. De iconische tweewieler, die twee jaar geleden voor zijn deur gestolen werd in Den Haag, kwam hij dankzij een oplettende facebookgebruiker tegen op een Poolse verkoopsite. Maar daar bleef het niet bij: achter zijn rug om gingen zijn volgers in conclaaf met de Poolse fietsenhandelaar. Met succes.



Het bleek niet om een fietsendief te gaan, maar om een 'gewone' fietsenhandelaar die de fiets van iemand had overgekocht. Die had lucht gekregen van de consternatie in Nederland en wilde maar wat graag van de bijzondere fiets af. ,,Het is niet te geloven!'' lacht René Bom. ,,Een Pool, die mij volgt op Facebook, heeft achter mijn rug om contact gezocht met de Poolse fietsenverkoper en heeft het voor elkaar gekregen dat die de fiets maandag op een adresje aflevert.'' Inmiddels is de fiets van de Poolse marktplaats afgehaald.