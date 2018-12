Facebook van Sjaak Bral gehackt om Brexitlied: ‘Gevoelige snaar geraakt’

Het was een rare gewaarwording voor Bral. Iemand uit Londen belaagde vanochtend opeens zijn facebookaccounts. ,,Ik zou graag zeggen dat het een grap is, maar dat is het dus niet.’’



De cabaretier schreef voor zijn eindejaarsconference een lied over de Brexit. ‘Die worstjes en die pudding, ‘t is net ochtend-diarree’, zingt hij daar onder meer in. Hier kunnen mensen er wel om lachen, maar in Engeland dus niet. ,,Blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt.’’



Dat hij daadwerkelijk ‘aangevallen’ zou worden van de andere kant van de Noordzee, zag de Hagenees totaal niet aankomen. ,,Achteraf denk ik ‘Ja, ik had best een tegenreactie kunnen verwachten’. Maar ik dacht eerder aan haatmailtjes. Niet dat gelijk mijn Facebook platgelegd zou worden. Het geeft wel aan hoe diep de emotie daar zit.’’ De manier waarop staat hem wel tegen. ,,Het is wel typisch Engels om het zo te doen. Ze geven een trap onder de tafel, terwijl ik out in the open vertel dat ze de tering kunnen krijgen.’’



Ach. Hij kan er eigenlijk wel om lachen. ,,Ik speel er niet minder om, word er zelfs vrolijker van. Weet je, de kernboodschap van mijn oudejaarsconference is dat iemand je pas kan kwetsen als jij het toelaat. En dat doe ik dus niet.’’



