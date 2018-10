Facebookban van 30 dagen voor raadslid Van Doorn na commentaar op schietpartij

Media moeten stoppen het geweld af te schilderen als daad van antisemitisme, stelde Van Doorn op sociale media. Hij wees zijn vrienden op Facebook erop dat schutter Bowers niet alleen antisemiet is, maar ook moslims haat. ,,Hij haat iedereen.’’



Ter illustratie deelde het Haagse raadslid een bericht van Bowers, waarin deze stelt: ‘Open your Eyes! It’s the filthy jews bringing the filthy evil muslims into the country. Stop the kikes then worry about the muslims’.