Fahrenheitstraat moet het zonder sigarenwinkel doen, zussen Polman zijn regels voor ondernemers zat

Levensred­dend werk met gevaar voor eigen leven: ‘Soms ben je zelf ook aan het overleven’

De zee geeft en de zee neemt. Vrijwilligers van de KNRM proberen het laatste met man en macht te voorkomen. Of het nu dieren, boten of mensen zijn - zij springen er voor in de bres. Doen levensreddend werk, soms met gevaar voor eigen leven. In het nieuwe televisieprogramma Redders op zee, dat vanaf 11 oktober op NPO 1 te zien is, worden drie Westlanders van het station in Ter Heijde gevolgd. Hun werk mag vrijwillig zijn, vrijblijvend is het zeker niet. Zodra de pieper gaat, moeten ze al het andere laten vallen - tot kinderen aan toe - en gaan. Dit jaar alleen al 54 keer.

2 oktober