Failliet Kapitein Haak in Leidschendam gaat onder de hamer

Elgenedi wil nog niets kwijt over hoe het tot een faillissement is gekomen. Voormalig eigenaar Bogaart, bekend van verschillende restaurants in de regio, laat weten het jammer te vinden dat Kapitein Haak het niet heeft gered. ,,Twee maanden geleden ben ik nog in het restaurant geweest”, vertelt hij. ,,Wat er precies mis is gegaan weet ik niet. Ik zou me kunnen voorstellen dat Kapitein Haak niet voldoende met de tijd mee is gegaan. Twintig jaar geleden was het hét kinderrestaurant, maar aan het concept is misschien té weinig veranderd.’’ Bogaart verliest het geld dat hij in het restaurant had zitten. ,,Daar heb ik pech mee.”