Falen Migratiemuseum is verantwoordelijkheid van politiek

Moeder en dochter moeten vechten om te ontsnappen aan verwarde man

17 september Hij ging als een beest tekeer, de verwarde man die vannacht in de Werkhovenstraat in de Haagse wijk Leyenburg de woning van de 40-jarige Linda en haar tienerdochter (16) binnendrong. Zij werden ruw uit hun slaap gewekt en moesten in hun eigen flatwoning en moesten, in hun nachtkleding, met de volstrekt onbekende man het gevecht aangaan.