Fallische vormen en sensuele keramiek in Tuin der Lusten van museum Beelden aan Zee

The Fashion Week in de herfst weer terug in Den Haag

Den Haag is eind september weer een week lang het toneel van bekende en aspirerende modeontwerpers tijdens The Fashionweek. Hoogtepunt van de modeweek omvat shows van talenten als Nata Ryhz, Studio Hiem, Natalie van de Klashorst, Marco Stefano Pintus en de winnaar van The Fashionweek Talentaward 2021 Rosalie Boonstra.

28 juli