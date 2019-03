Familie door koolmonoxide overleden Pool schakelt advocaat in

Het lichaam van Jastrzebski werd op 7 maart gevonden in een woning aan de Weimarstraat in Den Haag. Opgeroepen agenten werden binnen onwel doordat er koolmonoxide in de ruimte hing. Eind vorige week werd het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Pool afgerond. Bevestigd werd dat koolmonoxide de boosdoener is geweest.



Advocaat Jeffrey Jordan heeft namens de familie brieven gestuurd aan het vastgoedbedrijf dat eigenaar is van het pand én aan de huurder van het pand. Hij wil hen aansprakelijk stellen. ,,Maar we moeten eerst kijken hoe het in dit geval zit met de aansprakelijkheid. Er zijn nog heel veel vragen", zegt Jordan, die bijvoorbeeld nog geen autopsierapport heeft gezien. ,,Misschien als alles zwart op wit staat, dat de wederpartij de aansprakelijkheid erkent.”