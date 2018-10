Familie en vrienden herdenken doodgeschoten Wessel met witte ballonnen

Scooter

Een uur eerder was diezelfde ochtend door een politieagent geschoten op twee mannen op een scooter van wie een een op een vuurwapen lijkend voorwerp richtte op coffeeshop The Game in Delft. Het lijkt erop dat Wessel, zoon van een agent, een van de personen was op de scooter en geraakt is bij die schietpartij. Justitie onderzoekt de zaak en heeft nog alle scenario's open, meldde Vincent Veenman van justitie vrijdag.



Delft wordt sinds mei geteisterd door gewelddadige aanslagen met explosieven en schoten die afgevuurd worden op een sieradenwinkel, een broodjeszaak, garage en coffeeshops The Game en The Future.