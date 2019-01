Familie geliquideerde activist hoopt op meer maatregelen tegen Iran

De ministers Blok en Ollongren schreven vanmiddag aan de Tweede Kamer dat Nederland er vanuit gaat dat Iran achter twee moorden in Nederland zit: de liquidatie van Nissi in 2017 en de moord op Mohammed Samadi in Almere in 2015. Dat zou blijken uit informatie van geheime dienst AIVD. Zowel Nissi als Samadi waren tegenstanders van het Iraanse regime die asiel hadden gevraagd en gekregen in Nederland.



Nissi werd in november 2017 voor zijn woning in Den Haag doodgeschoten. Hij was een van de leiders van de afscheidingsbeweging ASMLA, die streeft naar onafhankelijkheid van de Iraanse regio Khuzistan.



Zijn nabestaanden (vrouw en kinderen) stellen nu in een verklaring aan deze site dat ‘ze hopen dat er nog verdere maatregelen tegen Iran zullen volgen’. ,,De politieke maatregelen staan wat ons betreft echter los van het strafrechtelijke onderzoek. Wij wachten nog altijd op berechting van de daders en hun opdrachtgevers. Wij hopen dat de AIVD informatie een nieuwe impuls kan geven aan het strafrechtelijke onderzoek en dat de daders zullen worden berecht.”