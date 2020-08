Familie is radeloos: grafmonument van broer Paul is weg

Barend Zuurmond klinkt moe. De familie, die bestond uit zes jongens en één meisje (zij overleed twintig jaar geleden), verloor aanstaande donderdag twee jaar geleden broer Paul. De broers lieten een mooi bronzen beeld maken voor op het graf.

Twee weken geleden, toen Barend het graf met zijn vrouw bezocht, stond hetgrafmonument nog waar het hoort. Maar gisteren was het weg. ,,Mijn broer Kees uit Friesland was in Den Haag en bezocht het graf. Hij constateerde dat het beeld weg was. We zijn allemaal behoorlijk geschokt.‘’

Omgesmolten

Het beeld, dat is geïnspireerd op het gedicht De tuinman en de dood van Pieter Nicolaas van Eyck, in een boodschappentas meenemen kan niet, zegt Barend. ,,Het is veertig centimeter hoog en van massief brons. Dit is gepland. Hier moet over nagedacht zijn, er moet een moment gekozen zijn. Ik vraag me af of het tijdens openingstijd gebeurd is.‘’

Zijn broer Arre Zuurmond zette het voorval op Twitter, in de hoop dat iemand iets gezien heeft op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Om dezelfde reden staat Barend nu deze krant te woord. ,,Ik hoop dat iemand dit artikel leest en denkt: hey, dat heb ik te koop zien staan. Het is armoe. Iemand jat dit beeld niet voor het beeld, maar voor het brons. Het zal omgesmolten moeten worden.'' Daarom is hij druk bezig met het mailen van metaalboeren. Ook gaat de familie uitzoeken of er camera's op of rond de begraafplaats hangen.

Op het moment van schrijven was de beheerder van de Algemene Begraafplaats niet meer bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm De lege plek op het graf. © Familie Zuurmond