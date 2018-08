Familie kwetsbare ouderen boos om verplichte verhuizing uit woonzorgcentrum

Veel familieleden zijn boos. Ze voelen zich overdonderd. Waar moet hun oude vader of moeder nu op stel en sprong naartoe? Eén meneer heeft de folders van de andere locaties van Florence al bekeken. Nergens zijn de kamers zo groot als hier, weet hij. ,,We gaan erop achteruit.’’ Ook klinkt er kritiek over sluiting van het ene na het andere zorgcentrum. Sommigen woonden eerst in Loevestein, ook een locatie van Florence. Dat sloot de deuren in 2014. En nu moeten ze alweer weg. De sluiting van Loevestein was volgens de zorgaanbieder een direct gevolg van de kabinetsbezuinigingen. Mensen blijven langer thuis wonen en hebben pas recht op een plek in een verpleeghuis als ze zwaar ziek zijn. Zo kwamen veel bedden leeg te staan.

Moeilijke boodschap

Zorgaanbieder Florence had gisteravond een moeilijke boodschap te brengen. Voor een gehoor van tientallen kwetsbare ouderen en hun naaste familie moest zorgdirecteur Anja Jonkers uitleggen dat het zorghuis aan het Erasmusplein in Escamp, een grote flat met twaalf verdiepingen, niet meer geschikt is voor hun cliënten, die steeds zwaardere zorg nodig hebben. Jonkers: ,,Er is al eens iemand in het trapgat gevallen. Dat willen we niet meer.’’



Het gehoor had daar weinig oren naar. ,,Mensen wonen hier met plezier’’, weet Olga de Steur, voorzitter van de cliëntenraad van het CoornhertCentrum. ,,De appartementen zijn ruim. Dat vind je nergens anders.’’ Toch reageerde de cliëntenraad, die ’s middags al was geïnformeerd, ‘vrij positief’ op de plannen. ,,Die zien er goed uit. En Florence heeft ook gewoon geen andere keus.’’ Ze doelt ze op het feit dat Woonzorg Nederland, de eigenaar van het gebouw, het pand uit 1969 (dat toekomstbestendig gerenoveerd moet worden) gaat ombouwen tot ‘zelfstandige’ appartementen voor 55-plussers met eventueel een lichte zorgvraag. Die vindt Florence niet geschikt voor hun vaak dementerende cliënten.