Familie Mathura is dienstbaar, assertief en alert: ‘Wij durven en zijn niet bang’

„Soms heeft Narain wel zoiets van, Henna, moet dat nou”, onthult Henna Mathura-Dewkinandan (1951). „Zo alles open en bloot benoemen. Daardoor worden lastige onderwerpen bespreekbaar. Ik kom op voor vrouwen en praat met ze. Over huiselijk geweld, alcoholmisbruik, seksuele intimidatie, maar ook over hun gezondheid.”



,,Tijdens bijeenkomsten van de Stichting Sarita, waar ik me al 25 jaar voor inzet, krijg ik soms de vraag: komt mishandeling voor? Natuurlijk komt het voor! In alle lagen van de bevolking. Van arm tot rijk, van directeur tot arbeider. Men schaamt zich ervoor. Dus houdt iedereen wijselijk zijn mond. Vrouwen zijn vaak afhankelijk van hun man. Ze hebben geen eigen inkomen en nemen het geweld voor lief. Mannen die worden mishandeld door hun partner, zijn bang om hun kinderen te verliezen als ze hun mond opendoen.”



Het wordt stil in de huiskamer van Henna en Narain Mathura. Ze kijken uit over een vijver, waar vogels landen op het water.