Familie ongerust over vermiste Marcin Lukas (26) uit Voorschoten

update Tips binnen in zoektocht naar vermist meisje Mergem (12), politie deelt recente foto

11 februari De politie is aan de hand van zo’n twintig tips, die sinds dinsdagavond zijn binnengekomen, naarstig op zoek naar het vermiste meisje Mergem (12). Het meisje is dinsdagmorgen voor het laatst gezien in Voorburg in kleding die veel te koud is voor het winterse weer.