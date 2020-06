Familie overleden Leidschendammer (22) wil opheldering politieoptreden

,,Die conclusie is wat de familie betreft veel te kort door de bocht”, laat hun advocaat Richard Korver weten. Volgens hem heeft het OM het persbericht met deze conclusie verstuurd voordat ze met de familie in gesprek gingen. ,,Enige noodzaak daartoe was er niet.”

Dinsdag liet het OM weten dat er volgens de patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut “geen door uitwendig mechanisch geweld opgeleverde afwijkingen” waren die het uiteindelijke overlijden kunnen verklaren. Die conclusie is in lijn met eerdere, voorlopige bevindingen, die in september al bekend werden gemaakt. Verdere mededelingen over de doodsoorzaak zijn niet gedaan.

Verwarde toestand

De Leidschendammer bevond zich destijds in verwarde toestand in een huis in die plaats. Zijn familie belde de politie voor hulp. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en werd meegenomen naar het politiebureau. Toen hij daar aankwam, werd meteen een ambulance opgeroepen. Hij overleed vijf dagen later.

De familie heeft beelden van de manier waarop de politie de man het huis uit heeft gehaald. ,,De familie is zeer ontstemd geweest over de wijze waarop de politie met Salim en hen is omgegaan. Zo is de familie niet uit eigen beweging door de politie geïnformeerd over het feit dat Salim naar een ziekenhuis is gebracht en weigerde de politie de familie toegang tot Salim”, aldus Korver.