Familie slachtoffer op de vuist met verdachte in rechtbank

Volgens een woordvoerder van de rechtbank meldde de man zich bij de balie voor de zitting. De slachtoffer was al aanwezig samen met familie, vrienden en kennissen. Iemand uit die groep is toen naar de verdachte gegaan en heeft hem geslagen.



Vervolgens zijn er drie mensen aangehouden, onder wie de vrouw, het slachtoffer van de mishandeling.



De verdachte heeft aangifte gedaan van mishandeling. De zaak waarvoor die kwam, is niet doorgegaan.



