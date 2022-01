Familie Van Aardenne, De Bruijn en Van der Gaag: ‘Onze bloedband is ijzersterk’

„We zijn serieus familieziek”, moet Mary van der Gaag (1950) bekennen. „Toen mijn dochter Mandy met haar gezin in Istanboel en later in Mexico woonde, ben ik er veelvuldig naartoe gereisd. Daarnaast belden we elkaar elke dag. Dat doen we nog steeds. Minimaal een uur, hè! Ook mijn zoon Dominic, die onlangs verhuisde naar Scheveningen, zie ik frequent. Onze bloedband is sterk. Die gaat overal doorheen.”