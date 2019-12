Familie van bestuurder die in het water belandde vindt na twee dagen zoeken auto terug tussen riet

Een vrouw in kletsnatte kleren hield in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere auto's aan op de A4 bij Schipluiden om hulp te vragen. Ze vertelde dat ze met haar auto te water was geraakt, waarna de brandweer met negen wagens en drie duikteams op kwam tuigen. Na anderhalf uur staakte de brandweer de zoektocht en ging er van uit dat er geen auto in het water lag.



Familieleden van de vrouw zochten zaterdag verder naar de verloren auto. Die werd uiteindelijk gevonden tussen het riet, niet ver van de plek waar de brandweer twee dagen daarvoor zocht. Een berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld en meegenomen.



Het blijft nog een raadsel hoe de vrouw in het water is terechtgekomen. Zij is na het ongeluk naar een ziekenhuis gebracht.