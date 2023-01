Familie van Marjon dook in koude Noordzee: ‘Nieuwjaarsduik moest er een keer van komen’

Kijk nou 'es In het huis van José hangt dankzij haar man Ad ‘de ultieme kerstsfeer’

Kerst zit er weer op en dat leverde een hoop mooie momenten en fijne herinneringen op. We vroegen u eerder al om foto’s in te sturen van mooie kerstherinneringen uit eerdere jaren. We kozen de foto van Jose van Buul uit Zoetermeer. ,,Mijn lieve man Ad brengt elk jaar ons huis helemaal in kerstsfeer. Perfect om de mooiste kerstherinneringen te maken.”

