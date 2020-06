Familie van Mitch Henriquez niet bij demonstratie

De familie van Mitch Henriquez is vanavond niet bij de demonstratie in Den Haag, georganiseerd door Black Lives Matter (BLM). Dit ondanks dat de beelden over de fataal verlopen arrestatie van George Floyd vorige week in de Verenigde Staten en van Mitch Henriquez in het Haagse Zuiderpark grote overeenkomsten vertonen.

Volgens Alex Dijkhoff, de in Den Haag wonende neef van Mitch Henriquez, is er echter een groot verschil. ,,Vanavond gaat het over racisme. De dood van Mitch had daar niets mee te maken. Dat werd veroorzaakt door machogedrag van een paar politie-agenten. Dat was extreem politiegeweld.”

Ook in het verleden heeft de familie van Mitch Henriquez dat onderscheid altijd gemaakt, onder meer omdat een van de agenten een Arubaanse afkomst heeft. ,,We hebben nooit mee willen doen met acties die om racisme gingen. Wat wij wilden was dat de agenten die de dood van mijn neef op hun geweten hebben, straf krijgen. Die zaak loopt nog in cassatie”, zegt Dijkhoff nu.

Fataal verlopen

Overigens gingen de rellen die erna uitbraken in de Haagse Schilderswijk behalve over politiegeweld ook over racisme. Ook de organisatie van de demonstratie van vanavond noemt de fataal verlopen arrestatie van Mitch Henriquez het ‘meest schrijnende Nederlandse voorbeeld’ van ‘institutioneel racistisch geweld’.