Familie van neergeschoten beveiliger Martin (53) van Parnassia heeft de hoop opgegeven

VIDEO & UPDATE Twee gewonden bij ernstig geweldsin­ci­dent Haagse ggz-instelling, verdachte (67) dood gevonden

12 juli Een 36-jarige Rijswijkse en een 53-jarige man uit Rijswijk zijn vandaag ernstig gewond geraakt bij een geweldsincident bij Parnassia aan de Leggelostraat in Den Haag. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In een blauwe Renault Twingo, die in de directe omgeving stond geparkeerd, is een overleden persoon aangetroffen. Het gaat om de verdachte, een 67-jarige man uit Rijswijk.