Familie van vermoorde Corrie (91) snakt naar helderheid: ‘Heeft mijn moeder terug kunnen vechten?’

INTERVIEWDe nabestaanden van Corrie van Geesbergen-Slootmaaker (91), die op 9 mei in haar woning aan de Erasmusweg in Den Haag werd vermoord, voelen zich machteloos. De politie houdt de familie in het ongewisse. ,,We weten zelfs niet hoe ze om het leven is gekomen.''

Het is inmiddels ruim vier maanden geleden dat Corrie van Geesbergen-Slootmaaker om het leven werd gebracht. Vanwege haar hoge leeftijd werd er in eerste instantie vanuit gegaan dat ze een natuurlijke dood was gestorven, maar al snel leek dat toch niet het geval. Haar sieraden waren namelijk weg.

Snel werd vervolgens een onderzoeksteam op de zaak gezet. Uit forensisch onderzoek bleek daarna dat de vrouw inderdaad om het leven is gebracht. In de woning is vaak en zorgvuldig onderzoek gedaan, maar van de dader of daders ontbreekt elk spoor.

Rollercoaster

Dochter José de Roo en kleindochter Gabriëlle de Roo, die namens de familie vertellen over de zaak, bevinden zich sindsdien in een emotionele rollercoaster. Ze moeten het voornamelijk doen met berichtgeving uit de media. Omdat de recherche middenin een onderzoek zit, wordt vooralsnog alle informatie rond de moordzaak geheimgehouden. Dit om het opsporingsonderzoek niet te schaden. Dat betekent dat ook de familie niets weet, zélfs niet hoe de 91-jarige vrouw precies om het leven is gekomen.

José en Gabriëlle voelen zich daarom machteloos. Hoewel ze weten dat rechercheurs heel hard werken om de roofmoord op hun moeder en oma Corrie op te lossen, voelt het toch alsof ze er alleen voor staan. ,,We weten nu zelfs niet eens hoe ze om het leven is gekomen. Je vraagt je gewoon af wat er is gebeurd'', vertelt kleindochter Gabriëlle weemoedig.

Quote Kom op, vertel wat. Heeft mijn moeder nog terug kunnen vechten? José de Roo, Dochter