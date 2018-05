Familiefoto's gezocht voor Scheveningse tentoonstelling

In het kader van het tweehonderd jarig bestaan van Scheveningen Badplaats loopt vanaf eind juni de tentoonstelling Groeten uit Scheveningen in het Haagse museum. Tot 15 juni kunnen Hagenaars daarom hun familiekiekjes op Scheveningen digitaal opsturen naar het museum. De foto's mogen van nu, vorige zomer of tien jaar geleden zijn.