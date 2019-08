Familieleden, buren en spelende kinderen zagen steekpartij voor hun ogen gebeuren: slachtoffer overleden

Het 38-jarige slachtoffer van de steekpartij vanmiddag aan de Jacob Schorerlaan in Den Haag is overleden. Dat maakte de politie zojuist bekend. De politie heeft een 17-jarige Hagenaar aangehouden als verdachte.

Aan het steekincident ging een ruzie vooraf. Familieleden, buren en kinderen in de speeltuin zagen het fatale incident gebeuren. Even voor half twee kreeg de politie meerdere meldingen over de steekpartij. Toegesnelde agenten zagen het slachtoffer op straat liggen. Ook ambulances en de traumahelikopter rukten om het hem te behandelen. Ondanks reanimatiepogingen overleed het slachtoffer later in het ziekenhuis. De verdachte een 17-jarige Hagenaar is direct na het incident aangehouden.

Speeltuin

Doordat er een luide woordenwisseling en ruzie voorafging aan de steekpartij, keken veel buurtbewoners vanuit de naastgelegen flat uit op het incident. Het speelde zich af bij een speeltuin in de Jacob Schorerlaan, waar op dat moment kinderen aan het spelen waren. ,,Die jongen die hier in de flat woont, gaf die andere een harde klap. Zo hard dat ik het hier kon horen”, vertelt een getuige vanaf de bovenste verdieping van het complex. Tot haar verbijstering deed het slachtoffer niets terug, nadat hij geslagen was. ,,Hij zei: ‘Ik ga me niet verlagen tot jouw niveau’. Daarna liep die verdachte weg en kwam hij weer terug met een mes.”

Het was de vrouw eerst niet duidelijk dat er ook daadwerkelijk gestoken was. ,,Die dader liep zo rustig weer weg. Toen zag ik het slachtoffer ineens op de grond liggen. Hij was in zijn borst gestoken. De moeder van die man die stak stond erbij te kijken alsof het een film was.” Ook van het slachtoffer stonden familieleden buiten. ,,Andere moeders haalden meteen hun kinderen uit de speeltuin.”

‘Bemoeien’

Volgens Christian Salazar, die enkele verdiepingen lager woont, ging er eerst een ruzie aan vooraf tussen het slachtoffer en zijn familie zelf. De verdachte zou zich daar vervolgens mee zijn gaan bemoeien, met de dramatische afloop. ,,Ik hoorde gegil, maar ging niet meteen kijken. Toen het harder en harder werd, ging ik ook naar buiten. Er stonden zoveel mensen te kijken. Volgens mij belden wel tien mensen uit de flat naar de politie. Die was er heel snel en heeft die jongen aangehouden. Het slachtoffer werd meteen gereanimeerd.” Die is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de buurt in de wijk Groente- en Fruitmarkt is het nu onrustig. Mensen in de flat voelen zich niet meer zo veilig. Een vrouw die over de galerij loopt, zegt dat ze al langer vindt dat er veel loos is. ,,Ik vind het hier niet meer veilig. Er lopen ’s nachts allemaal mensen in de flat die er niet horen. Er is herrie en troep. En als je er iets van zegt, dan ben je klaar hoor.”