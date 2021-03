Familieleden lieten ernstig gehandicapte man (25) achter in vrieskou, jongeman komt uit Duitsland

In vrieskou achtergela­ten gehandicap­te jongen zit nu op veilige plek in zorginstel­ling

23 februari De zwaar gehandicapte jongen die anderhalve week geleden in een ijskoude nacht is gedumpt op een stoep in Rijswijk, zit op een veilige plek in een zorginstelling. Over de opsporing naar de mensen, zijn vermoedelijk familie, die hem zonder papieren achterlieten zegt de politie niets meer.