Familiemysterie van Lisanne (31) opgelost: ‘Ik ben blij dat het niet is wat we dachten’

Kooij hoopte het ontbrekende puzzelstukje van haar stamboom te vinden voor haar vader die afgelopen augustus overleed. Hij spendeerde zijn vrije tijd daaraan en kwam tot ongeveer 1600. Altijd was er een missend stukje: zijn vader, haar opa. Een gedeelte van zijn leven ontbrak, rond 1933.



Het enige wat de familie had, waren een paar foto’s, waarvan een aantal gemaakt in Den Haag. Afbeeldingen die vragen opriepen, zoals één waarop hij met een bruid stond. Was hij eerder getrouwd? was een prangende vraag die Kooij had. ,,Ik kreeg veel mailtjes van mensen. Een van een uniformspecialist die wat kon vertellen over de trouwfoto. Dat was het inderdaad, maar mijn opa ging mee als getuige.”