Familierelatie flink verstoord na brand hennepkwekerij Moerwijk: ‘Ze geloven je ook nog!’

Zoetermeer­der (47) gepakt voor grote brand in flat aan Rederijker­straat door hennepkwe­ke­rij

6 januari Een 47-jarige man uit Zoetermeer is gisteren opgepakt in verband met de brand in een flat aan de Rederijkerstraat in Den Haag. Een dag daarvoor, op maandag, werden ook al een Hagenaar (68) en een 52-jarige vrouw uit Pijnacker aangehouden.