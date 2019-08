Familierestaurant Kapitein Haak is failliet: ‘Het is keihard, maar ik moet het afsluiten’

Bijna twintig jaar langs was Kapitein Haak Elgenedi’s lust en leven. Horecaman René Bogaart richtte de zaak in 2002 op, maar Elgenedi was er vanaf het begin de manager. Lange tijd runden de twee het familierestaurant met zijn tweeën, maar vijf jaar geleden kocht Elgenedi Bogaart uit en ging hij in zijn eentje verder. ,,Ons restaurant moet het hebben van gezinnen met jonge kinderen”, vertelt Elgenedi. ,,Bij hen was Leidschendam begin 2000 erg in trek. Met een familierestaurant speelden we daarop in.”