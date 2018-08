Fanshop op luchthaven? ADO vindt het 'een leuk idee'

Er wappert sinds februari een Haags dundoek op Rotterdams grondgebied. Met dank aan Groep de Mos die er geen genoegen mee nam dat op Rotterdam The Hague Airport wel een groen-witte, maar geen groen-gele vlag te vinden was. Als het aan de Haagse volkspartij ligt, herhalen ze het stuntje van begin dit jaar. Nu er binnenkort een Feyenoord Fanshop op de luchthaven komt, vinden de lokalo's dat ADO Den Haag niet achter kan blijven. Dus gaan ze lobbyen voor een fanshop van de 'Haagse FC'. Veel Hagenaars en Hagenezen maken gebruik van dit vliegveld. Het is mooi als ze daar ook de trotse groen-gele spullen kunnen kopen om zo ADO wereldwijd te steunen'', zegt raadslid Damiën Zeller.

Populair

Een luchthaven die de naam van Den Haag draagt, mag best een bijdrage leveren aan het regionale karakter dat de voetbalclub opbouwt, vindt het raadslid. ,,Kunnen we meteen de groeiende waardering voor onze club verzilveren, want ADO wordt steeds populairder.''



Bij ADO reageren ze niet onwelwillend op het enthousiasme van de lokale partij. ,,Uiteraard is het realiseren van een ADO Den Haag Fanshop bij Rotterdam The Hague Airport een leuk idee'', zegt een woordvoerder van de club. ,,Partijen die eventueel werk willen maken van de uitvoering van dit idee zijn van harte welkom om met onze club het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden."



Dat is een mooie klus voor de wethouder sport, denkt Groep de Mos. Ofwel voor partijleider Richard de Mos. ,,Ik ga binnenkort met hem overleggen welke mogelijkheden ADO ziet en of de gemeente hierin een rol wil spelen'', zegt Zeller.



