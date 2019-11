Fantany is pas 21 jaar oud, maar al een echte ondernemer

,,Samen met mijn oudere zus heb ik de winkel Wow, World of Wannahaves in Nootdorp. Ik ben 21 jaar, was klaar met school en wilde een eigen onderneming. Dat zit in de familie. Iedereen heeft ondernemingen. Vrijheid en succes trekken me daarin aan. Er zullen mindere tijden zijn, maar ondernemen is risico nemen. Hard op je bek gaan is ook een ervaring waarmee je een mooi leven op kunt bouwen.”