Farid Azarkan niet in de gemeenteraad, staat zetel af aan Adeel Mahmood

Wouter liet na ongeluk röntgenfo­to van gebroken botten op been tatoeëren, nu is een deel geampu­teerd

Toen veteraan en marechaussee Wouter Bakker in 2016 met de motor op weg was naar een spoedmelding kreeg hij een ernstig ongeluk. Om zichzelf te motiveren alles te proberen om amputatie te voorkomen, zette hij een tattoo op zijn been. Van de röntgenfoto van zijn gebroken botten. De amputatie bleek helaas onvermijdelijk, maar de tattoo is nog deels over en maakt onderdeel uit van een nieuwe fototentoonstelling die op meerdere plekken in Den Haag te zien is in aanloop naar de Invictus Games.

21 maart