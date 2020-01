Farid P. (27) geeft toe seks te hebben gehad met Amelia (14), maar van ontucht was volgens hem geen sprake

Eis | een jaar celDat Farid P. seks heeft gehad met de destijds 14-jarige Amelia, een Haags meisje dat in september 2018 als vermist werd opgegeven, ontkent hij niet. Maar van ontucht was volgens hem geen sprake.

Hij was er namelijk van overtuigd dat het meisje al 18 jaar was, zei hij vandaag in de Haagse rechtbank. Het meisje zelf verklaarde echter dat ze wel degelijk haar echte leeftijd had verteld.

P. moest zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij de vermissing van het meisje. Hij zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan ontucht en het voorhanden hebben van spullen voor hennepteelt. Maar volgens de officier van justitie neemt de 27-jarige verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn daden en eiste vandaag een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk, tegen hem.

Volgens de advocaat kwam P. pas achter de leeftijd van het meisje op de dag van zijn aanhouding. ,,Hij zag nieuws over haar vermissing op tv en heeft toen tegen haar gezegd dat ze terug moest gaan”, aldus de advocaat.

Spoorloos

Amelia woonde destijds in een zorginstelling in Harreveld, maar tijdens een weekendje op bezoek bij haar ouders in Den Haag verdween ze spoorloos. Amelia zei dat ze bij vrienden op bezoek zou gaan, maar kwam daar nooit aan. Twee weken lang wist haar familie niet waar ze was, totdat ze begin september weer werd teruggevonden in Den Haag.

Twee mannen konden direct worden aangehouden. De tweede verdachte in de zaak is recent overleden. Hij zou Amelia en P. onderdak hebben verleend tijdens de vermissing. De officier van justitie zei vandaag dat hij ‘zelden een smerigere woning had gezien’. ,,Er lag een vies matras op de grond en het stonk er enorm.” Ook werd er in de woning een hennepkwekerij aangetroffen.