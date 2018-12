Fascinatie voor WO I en paarden

Dat in zijn eerste roman 'Terug naar Arras' paarden een hoofdrol spelen, is niet zo gek. Tenslotte schrijft André Buurman (66) al 40 jaar over paardensport voor verschillende dagbladen en magazines. ,,Het zit in mijn bloed."

Zijn eerste stukken schreef Rijswijker André Buurman in 1973, als medewerker van de Haagsche Courant. De redactie zat toen nog in de Wagenstraat in Den Haag. Na talloze journalistieke stukken en twee biografieën (over paardensportverslaggever Hans Eysvogel en voormalig miljonair en paardeneigenaar Cees Ligthart uit Wassenaar) is nu zijn eerste roman verschenen, bij uitgeverij Aspekt in Soesterberg.



Terug naar Arras speelt zich zowel af in het heden als tijdens de Eerste Wereldoorlog in en rond Arras in Noord-Frankrijk, dat tijdens die oorlog grotendeels werd verwoest. Fictie en non-fictie, de auteur neemt het naar eigen zeggen niet zo nauw met de feiten. ,,Het is geen historische roman", benadrukt Buurman, die met tussenpozen bijna vijf jaar aan het boek heeft gewerkt.

Fokker

Terug naar Arras gaat over Robert Nivelle, de rijke eigenaar van Le Château de Couin bij Arras in Noord-Frankrijk en tevens fokker van dure renpaarden. Hij lijdt al sinds zijn jeugd aan hallucinaties en nachtmerries over WOI. Onder hypnose blijkt dat hij de reïncarnatie is van zijn overgrootvader, een Franse generaal uit WOI, naar wie hij ook is vernoemd. Door toeval komt Nivelle erachter dat hij in Emily Fitzgerald, de partner van een zakenrelatie uit Londen, een lotgenoot heeft. Ook zij wordt al een leven lang achtervolgd door heftige beelden uit die oorlog van een eeuw geleden. Al gauw slaat het noodlot toe, na allerlei verwikkelingen, met de moord op de volbloedhengst King's Eagle, het paradepaardje van Nivelle's renstal.



Buurman: ,,Paardensport zit in mijn bloed. Nootdorp, Duindigt, ik kom er bijna wekelijks. Ook buiten het seizoen. Duindigt heeft iets magisch, die renbaan werkt als een magneet op mij. Dus nee, het is bepaald geen toeval. Het paard paste perfect in het totaalplaatje van het boek.”

Oorlog