'Fashionweek moet terug'

Waterscha­de bij brand in voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgele­gen­heid

14:19 Bij een brand in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Anna van Hannoverstraat in Den Haag is vrijdagavond waterschade ontstaan. Voor twintig bewoners van het pand, dat nu als onderkomen voor statushouders is ingericht, heeft de gemeente vannacht elders onderdak gezocht.