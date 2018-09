Fastfoodzaken veroveren het Spui: 'Goed voor aanzien van straat'

De werkzaamheden aan Spui 10B, naast de pas geopende Five Guys, zijn al enige tijd in volle gang. Daar wordt tussen meerdere Amerikaanse giganten een gloednieuw donutwalhalla uit de grond gestampt. En dat niet alleen: in datzelfde pand wordt ook de Amerikaanse Baskin-Robbins geopend, een zusteronderneming van Dunkin' Donuts. De opening zal medio november op feestelijke wijze plaatsvinden: de eerste honderd klanten krijgen een jaar lang gratis donuts. De zaak moet een 'warme sfeer' krijgen.



Daarmee is Dunkin' Donuts de vierde Amerikaanse fastfoodketen in de straat. In het pand ernaast is in mei Five Guys geopend. Daar was het toen dringen geblazen voor pindakaasmilkshakes en een vettige hamburger. Maar de historie van de Amerikaanse ketens aan het Spui gaat veel verder terug. Denk maar aan de Burger King aan de overkant of de Kentucky Fried Chicken, ook naast de nieuwe Dunkin' Donuts, die al sinds jaar en dag prominent op het Spui vertoeven.