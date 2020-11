Fatale aanhouding: ‘Veroordeling van agent die nekklem toepaste bij Mitch Henriquez blijft in stand’

De veroordeling van de agent die Mitch Henriquez tijdens Parkpop 2015 in een nekklem hield waarna hij overleed, kan volgens de advocaat-generaal in stand blijven. De agent moet volgens hem zijn voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van een jaar gewoon behouden. Dat is wat hij de Hoge Raad vandaag adviseerde.

Delen per e-mail

Voor de fatale aanhouding van Henriquez werden twee agenten vervolgd. Een van de agenten werd door het gerechtshof vrijgesproken. De andere agent werd veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van een jaar opgelegd. De agent was het niet eens met de uitspraak en stelde vervolgens beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Aanhouding Mitch Henriquez (42) werd tijdens Parkpop 2015 aangehouden. Hij verzette zich tegen de agenten, waarop een worsteling volgde. Mitch werd vervolgens door een van de agenten met een nekklem tegen de grond gedrukt. Hij raakte buiten bewustzijn en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Na vele rechtszaken oordeelde het hof, kort gezegd, dat de agent bij de aanhouding van Henriquez te lang met kracht een nekklem had toegepast. Hierbij moet worden gelet op de daaraan verbonden risico’s. Volgens het hof had de agent niet proportioneel en daarom onrechtmatig gehandeld. Het hof was ook van oordeel dat de dood van Henriquez aan deze verdachte kan worden toegerekend.

Standpunt

De advocaat kwam met het verzoek om de veroordeling te vernietigen, maar de advocaat-generaal oordeelde daar vandaag anders over. Volgens hem kan de veroordeling gewoon in stand blijven. In zijn uitgebreide advies komt hij tot het standpunt dat alle namens de verdachte ingediende cassatieklachten niet slagen.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De uitspraak van de Hoge Raad is op 26 januari 2021.

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.