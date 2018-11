Fatale autobrand in Rijswijk was zelfdoding

Het voertuig explodeerde afgelopen maandag rond 22.30 uur en vloog in brand. Een man die in de auto zat kwam daarbij om het leven Naast de politie en brandweer kwam ook het Team Explosieven Verkenning naar Rijswijk om onderzoek te doen.



De politie heeft naast het sporenonderzoek en getuigenverklaringen ook mensen uit de omgeving van het slachtoffer gesproken. Daardoor kon een misdrijf uitgesloten worden. Volgens de politie is het meest waarschijnlijke scenario dat het om een zelfdoding gaat.



Zit jij in de knoop met jezelf of heb je vragen over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.



