Fatale steekpartij op Rijswijkseweg in Den Haag: Jongen (17) overleden

De steekpartij vond om 20.20 uur plaats op de hoek met de Van Leeuwenhoekstraat, vlakbij een supermarkt. Het werk van ambulancepersoneel is een tijd door agenten afgeschermd met doeken. Daarna werd er een witte tent over het slachtoffer heen gezet.



Een groot deel van de Rijswijkseweg werd afgezet voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Tramverkeer reed op last van de politie om. Het ging om de lijnen 1, 15, 16 en 17 en bus 26.



Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De verdachte is voortvluchtig ondanks dat er met een politiehelikopter werd gezocht. ,,Wij doen uitvoerig onderzoek", laat de politie weten.