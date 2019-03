Fatma Süslü geeft jonge moeders een tweede onderwijskans

Wie een eerste blik werpt in de moederklas van de School voor Administratie ziet niets bijzonders: een groep meiden, geconcentreerd werkend achter computerschermen. Precies zoals in alle andere lokalen van deze vestiging van ROC Mondriaan.



Wie wat beter kijkt, ziet dat twee computerplekjes worden ingenomen door jongetjes, allebei nog geen 10 jaar oud. Het zijn de zonen van twee van de moeders. ,,Deze middag hadden ze vrij, dus dan mogen ze gewoon een paar uurtjes mee. Zo flexibel zijn we hier wel'', zegt Fatma Süslü, docente bij ROC Mondriaan.



Vier jaar geleden begon het bij Süslü te borrelen. Het ROC is een afspiegeling van de samenleving, dus moéten er ook jonge moeders rondlopen, zo redeneerde ze. ,,Die jonge moeders waren behoorlijk onzichtbaar en daar maakte ik me wel zorgen om. Want de kans dat ze uiteindelijk uitvallen, is dan natuurlijk behoorlijk groot.‘’



In samenwerking met Zonta International - dat wereldwijd projecten ondersteunt om meisjes en vrouwen verder te helpen - begon Süslü moeders te werven. ,,Eerst vanuit het ROC zelf, later ook van buitenaf. Vrouwen, meisjes vaak nog, die buiten de boot waren gevallen en zich vaak al jaren in een bijstandssituatie bevonden.''