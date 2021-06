Favoriete restaurant van Mark Rutte vanavond weer open, alleen premier zelf ontbreekt nog

Net als veel andere horeca-ondernemers gebruikten Nathalie en haar man de coronamaanden voor stevig onderhoud. ,,Omdat we hier al vijftig jaar zitten, waren we daar ook wel aan toe”, zegt ze lachend. In de weken naar de opening van vanavond heeft het ondernemerskoppel weinig slaap gehad. ,,Het was hard aanpoten om alles op tijd gereed te hebben. Het heeft een totaal andere uitstraling gekregen, een mix van de Indonesische cultuur en Art Deco. Het isallemaal spannend, na meer dan een jaar beginnen we weer.”

Vanavond is ook de ambassadeur van Indonesië aanwezig. ,,We hadden Mark Rutte ook uitgenodigd, maar die had helaas een te druk schema”, zegt Nathalie Flink. De premier is een graag geziene gast in het restaurant. Zo vertelde hij ooit dat Soeboer zijn favoriete restaurant is.

Aanbouw zonder vergunning

Maar het bestaan van restaurants - Soeboer heeft nog een locatie voor afhalen aan de Piet Heinstraat - hing twee jaar geleden nog aan een zijden draadje. Een derde restaurant, in Moerwijk, moest op last van de gemeente plotseling sluiten. Na geschil over een aanbouw waar geen toestemming voor was geleverd, zegde de gemeente (de verhuurder) het contract op.



Flink blikt er liever niet meer op terug. ,,Dat was een zware periode voor ons. We hadden veel geld geïnvesteerd in de locatie en dat was in een keer weg. We moesten goed over de toekomst gaan nadenken en ook van nog eens dertig man personeel. Maar waar deuren dicht gaan, openen anderen weer.” Volgens Flink was voortbestaan niet gelukt zonder de hulp van de vaste gasten. ,,Die steun was een drijfveer om door te zetten.”