Fawaz en gemeente Den Haag tegenover elkaar in rechtbank

Het pand in de Cilliersstraat in Transvaal mag volgens de erfpachtregels niet als gebedshuis worden gebruikt. De gemeente sommeerde de stichting Qanitoen meermaals om te stoppen, maar in augustus werd er ondanks het ultimatum van de gemeente toch een gebedsdienst gehouden in de boekhandel in Transvaal. ,,Mijn geduld raakt op'', meldde burgemeester Pauline Krikke toen in een verklaring: ,,Nu de stichting weigert te stoppen rest ons niets anders dan juridische stappen.''