FC Aalsmeer 1 verliest thuis tegen SVH 1

Arjan mag zijn ‘Nieuwe Vermeer’ in de stad van de kunstenaar zelf laten zien: ‘Een eervolle plek’

Maandenlang dacht, at en leefde de Haagse kunstenaar Arjan van Gent als Johannes Vermeer. Dat was noodzakelijk vanwege zijn deelname aan het tv-programma De Nieuwe Vermeer. Maar wat doe je met het resultaat, waar je bloed, zweet en tranen in hebt gestopt als je een geboren Delftenaar bent? Dan bel je dus met Herman Weyers, directeur van het Vermeer Centrum in Delft.