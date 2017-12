Feest aan Zee wil niet ‘inzakken’

Ruim 100 evenementen telt de voorlopige kalender van Feest aan Zee, het themajaar waarmee Scheveningen in 2017 het 200-jarig bestaan als badplaats viert. De organisatie streeft naar maximale spreiding over het jaar. ,,Het mag niet inzakken zoals het Mondriaanjaar.’’

Niet alleen Scheveningen staat twaalf maanden lang in het teken van Feest aan Zee, ook in Den Haag komen tal van - nieuwe - activiteiten. Zo moet het WK Zandsculpturen in de zomer honderdduizenden bezoekers naar het Lange Voorhout trekken. Elf musea in de stad spelen in op het themajaar met aangepaste tentoonstellingen en in de Koninklijke Schouwburg is drie weken het watersprookje Ondine te zien.

Scheveningen zelf krijgt onder meer Ringen aan Zee, een immens zandkunstwerk van landschapsarchitect Bruno Doedens dat twee maanden blijft liggen op het strand ter hoogte van de Keizerstraat. Festival Classique pakt uit met een opvoering van de opera Carmina Burana op het strand met medewerking van 300 Scheveningse koorzangers. Voorafgaand aan de City Pier City Loop komt er een avondwandeling over hetzelfde traject en tijdens een historisch spektakel op 12 mei wordt een replica onthuld van de zeilwagen waarmee natuurkundige Simon Stevin in 1602 een snelheid van 40 km per uur tot aan Petten haalde.

,,Het themajaar begint letterlijk op 1 januari en eindigt ook letterlijk op 31 december’’, zegt intendant Henk Scholten van Feest aan Zee. ,,We willen voorkomen dat de aandacht later in het jaar een beetje gaat verslappen zoals in 2017 met Mondriaan is gebeurd.’’

Quote We willen voorkomen dat de aandacht later in het jaar een beetje gaat verslappen zoals in 2017 met Mondriaan is gebeurd Henk Scholten

Ook de gemeente Den Haag, die vierenhalf miljoen euro heeft gereserveerd voor het themajaar, maakt vaak de vergelijking met Mondriaan. ,,Naast het centrum is Scheveningen de tweede economische motor van de stad’’, zegt wethouder Karsten Klein. ,,Dit geld is goed besteed en leidt tot extra toeloop naar de badplaats. Ik hoop dat veel bedrijven profijt hebben van het themajaar en dat het tot nieuwe vaste banen leidt.’’

Een blauwe loper door Den Haag moet de verbinding tussen stad en zee duidelijker maken. Hoe die er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. ,,Je moet dan bijvoorbeeld denken aan billboards langs de Van Alkemadelaan en Zwolsestraat die je elke 150 meter vertellen dat je op weg bent naar het strand. Of dat je bij aankomst op het Centraal Station direct de nabijheid van de zee voelt’’, aldus Scholten.

De organisatie van het themajaar Feest aan Zee heeft gekozen voor een zo groot mogelijke variatie aan activiteiten. Er waren ruim 150 ideeën aangedragen om het feest rond 200 jaar badplaats luister bij te zetten. Daarvan zijn er voorlopig 100 gehonoreerd. ,,Er is nog altijd ruimte voor nieuwe initiatieven’’, zegt Henk Scholten, coördinator van het themajaar. ,,We hebben nu een voorlopig programma. Door in de loop van het volgend jaar daar steeds weer iets nieuws aan toe te voegen, houden we het spannend.’’

Website

Quote Er is nog altijd ruimte voor nieuwe initiatieven Henk Scholten Met een feestelijke bijeenkomst in het Kurhaus is gisteren het themajaar Feest aan Zee officieel van start gegaan. Temidden van honderden genodigden werd ook de website feestaanzee.nl gelanceerd waarop alle activiteiten staan vermeld. Het themajaar begint direct op 1 januari met een bijzondere aflevering van de Nieuwjaarsduik. ,,We hebben mensen opgeroepen mee te doen in historische badkledij’’, zegt Scholten. ,,Die deelnemers komen straks vooraan te staan. Dat levert leuke plaatjes op die de hele wereld overgaan.’’

De agenda bevat vertrouwde activiteiten als het Festival Classique, de strandconcerten Live on the Beach en de Red Bull Knock-Out race, maar veel van die evenementen krijgen volgend jaar een extra feestelijk element. Zo wordt rond Festival Classique de opera Carmina Burana op het strand bij de Pier uitgevoerd met medewerking van 300 Scheveningse koorzangers.

Sjaak Bral schrijft voor het Zuiderstrandtheater een volksopera rond de geschiedenis van het Kurhaus. In het Kurhaus zelf komt in februari voor het eerst een Caraïbisch festival, terwijl het hotel met Holland Casino, de Pier en het Zuiderstrandtheater in het tweede weekeinde van oktober het kloppend hart vormt van een nieuw groot jazzfestival aan zee. De finish van de Volvo Ocean Race in de laatste week van juni is een van de hoogtepunten van het feestjaar. ,,We kijken ook nog naar 31 december’’, zegt Scholten. ,,Dat is al de dag van de vreugdevuren, maar misschien kunnen we dat aanvullen met een groot centraal vuurwerk boven zee.’’