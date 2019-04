Feest Danzig abrupt ten einde na ernstig ongeluk

Ze realiseerde zich dat er wat ernstigs was gebeurd toen ambulancemedewerkers wel héél lang bezig waren met de jongen die onderaan de trap lag. ,,Hij was al gevallen toen ik aan kwam lopen", zegt een 20-jarige vrouw uit Leidschendam-Voorburg die zaterdag feestvierde in Danzig. Ze wil liever niet met haar naam in de krant. ,,Hij was op zijn hoofd terechtgekomen. Hulpdiensten waren zeker een half uur met hem bezig.”



Onder bezoekers ging het verhaal dat de jongen zijn nek zou hebben gebroken en zou zijn gereanimeerd, maar dat is volgens eigenaar Michiel Meininger van Danzig niet waar. ,,Hij lag voor zijn leven te vechten en dat is verschrikkelijk." Op details wil hij niet ingaan. ,,De jongen ligt nog in het ziekenhuis. Van zijn ouders heb ik gisteren vernomen dat het gelukkig ietsje beter met hem gaat."