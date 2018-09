Feest in Pepijn voor Haagse superheld: 'Anders praten vrienden erdoorheen'

Een premièreparty voor een nieuwe strip in een theater . Hoe dat zo? ,,Het is niet zo gebruikelijk, hè? Het is ontstaan door mijn liefde voor muziek en strips. Ik wilde die twee samenbrengen. En een van mijn grootste valkuilen is dat ik zoiets stilletjes voorbij laat gaan, dat ik denk 'Hier kan je mijn strip lezen, maar het hoeft niet'. Ik heb mijzelf nu een soort van gedwongen om een lanceringsfeestje te geven.''

Waarom in een theater?

,,Tsja, ik heb ook wel gedacht aan een feestje of een borrel in een kroeg. Maar als ik het daar doe, is er de kans dat het licht niet goed te dimmen is en mensen niet goed luisteren en er doorheen gaan praten. Zeker als ik mijn vrienden uitnodig. Die denken al snel 'Doe normaal, ik wil gewoon bier drinken'. Door het in een theater te doen hebben ze minder kans om te praten.''