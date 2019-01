Feest om ontdekking echte Rubens in Haagse kunsthandel

Toen precies een jaar geleden een Vlaamse heer met een in bubbeltjesplastic verpakt schilderij op de stoep stond van kunsthandel Hoogsteder en Hoogsteder was Oude-Meester expert Emilie den Tonkelaar (34) wel professioneel nieuwsgierig maar absoluut nog niet enthousiast. ,,Het zal wel niet’’, dacht de kunsthistorica, die de particuliere eigenaar naar aanleiding van een e-mail met foto van een schilderij had uitgenodigd om naar de Lange Vijverberg in Den Haag te komen.



Mailtjes met foto’s van een vermeende Rembrandt, Frans Hals, Potter of Hobbema krijgt Emilie dagelijks. ,,Meestal is het niets. Het grootste deel van het aanbod via de mail bestaat uit goedgelukte, of minder goedgelukte, reproducties van schilderijen die ik direct herken. Als ik iets bijzonders ontvang, of niet zeker ben van wat ik zie, dan vraag ik de mensen om met het werk langs te komen. In veel gevallen blijkt het dan best een goed schilderij te zijn, maar heel zelden een grote meester.” De verwachtingen waren dus niet hooggespannen toen het bubbeltjesplastic van het schilderij werd gehaald.