Feest voor ADO-fans! Club degradeert niet

ADO-supporters kunnen opgelucht ademhalen. De club blijft volgend seizoen in de eredivisie. Dat is besloten in een billenknijpend spannende vergadering van de KNVB met alle 18 clubs vrijdag.

ADO Den Haag en RKC blijven in de eredivisie, Cambuur en De Graafschap blijven in de Keuken Kampioen Divisie. Het seizoen kon door de coronacrisis niet worden uitgespeeld. De directie van de KNVB, met Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, heeft na een stemming onder de clubs besloten geen promotie-degradatieregeling te hanteren voor het seizoen 2019/2020.

Champagne

,,Wat denk je?” antwoordt Ed Slier van Northside.nl, ADO supporter in hart en nieren gevraagd naar zijn eerste reactie. ,,Als ik hier een doos champagne had staan, gingen die flessen allemaal open. Mijn telefoon blijft bliepen en kloppen, iedereen wil een feestje bouwen.”

Dat ADO niet degradeert is des te belangrijker voor de supporters omdat de club juist in de laatste drie maanden van competitie nog helemaal uit het dal kon klimmen. En dan zou je door corona degraderen. Dat ging er in Den Haag niet in. ,,Je zit met een team in opbouw. Ze begonnen net op elkaar in te spelen en zijn net begonnen met een nieuwe start. Dat zou heel zuur zijn geweest”, zegt Slier.

Boete

Hij heeft in de decennia dat hij ADO als supporter volgt wel meer ‘wauwmomenten’ gehad, maar dit is wel een heel bijzonder moment, zegt hij. ,,Ik heb wel vaker opluchting gehad met mijn cluppie, maar dit is echt te gek.”

Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging, is opgelucht en blij. ,,Ik wil het voor duizend procent zeker weten. Ik wacht dus nog even af wat de directeur van ADO zegt, maar het ziet er heel goed uit”, zegt hij in een eerste reactie.