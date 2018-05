Feestelijke opening nieuwe speelplaatsen in Haagse Bos

'Wethouder wacht op gebed zonder eind'

7:55 Soesila Sewratan van eetcafé Foots is laaiend over de reactie van de wethouder op haar roep om hulp in het conflict met haar buren over geluidsoverlast in de straat. ,,De wethouder wacht op een gebed zonder eind. Dat is voor hem wel zo makkelijk, want hij vertrekt toch binnenkort," stelt de onderneemster.