Feestende studenten en lawaaiige toeristen: Verbod op verhuur Airbnb in Kortenbos

Harde muziek, dansende bovenburen en rolkoffers die diep in de nacht langs het raam razen, inclusief hun luidruchtige eigenaren. Bewoners van twee grote flats in de Haagse wijk Kortenbos zijn de overlast van hun steeds wisselende Airbnb-buren meer dan zat. Vastgoedbeheerder NAVB grijpt in: iedereen die zijn woning short stay verhuurt, moet daar per direct mee stoppen. Gebeurt dat niet, volgen juridische stappen.

Short Stay-verhuur is in veel VvE-complexen verboden, maar regels worden vaak aan de laars gelapt. Zo ook in de flats aan de Haagse Sirtemastraat en Gedempte Sloot, waar een toenemend aantal verhuurders een lucratieve business ziet in (korte) verhuur via Airbnb of soortgelijke platforms. ,,Een toenemend aantal mensen in deze flats verdient goed met korte verhuur”, vertelt Robin Diets, relatiemanager bij NAVB. ,,De ene keer verblijft in een appartement een groepje studenten dat wel van een feestje houdt, de andere keer een stel lawaaiige toeristen...”

De laatste tijd kwamen veel klachten binnen van bewoners die overlast ervaren in hun flat. ,,Die klachten gingen niet alleen over geluid, maar ook bijvoorbeeld over de gezelligheid die verloren gaat. Een bewoner is over het algemeen meer bereid om te investeren in een leuk balkon, dan iemand die het alleen maar verhuurt. Bovendien zijn huurders, die er toch maar kort zijn, vaak minder zuinig op spullen.”

Overlast

Om illegale verhuur - en daarmee de tweedeling tussen bewoners en verhuurders - een halt toe te roepen, is het VvE-bestuur sinds deze week gemachtigd om externe (juridische) hulp in te schakelen bij overlast. ,,Die externe partij onderzoekt of en zo ja welke maatregelen worden getroffen. Daarvoor is een budget vrijgemaakt.”