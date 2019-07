Feestende verdachten uit jacuzzi met prostituees geplukt voor stelen van 150.000 euro erfenisgeld

Bewijs

Maar hun advocaten zeiden vanmiddag tijdens een eerste voorbereidende zitting dat ze zich afvroegen of dit verhaal van het OM wel klopt. Er is namelijk geen bewijs voor het enorme geldbedrag dat was buitgemaakt. ,,Alleen een kladje met daarop een optelsom van erfenissen”, aldus een van de advocaten. Ook werd eerst een bedrag van 250.000 euro genoemd. Later werd dat bijgesteld naar 158.000 euro.

Ook omtrent het vermeende gewelddadige optreden had de advocaat van S. wel flink wat vraagtekens. ,,Dat geweld is er met de haren bijgesleept.”

Politiekleding

Tijdens de aanhouding werd bij een van de verdachten een contant geldbedrag van 6000 euro aangetroffen. Of dat geld deel uitmaakt van de buitgemaakte erfenis is niet duidelijk. Meer geld is niet teruggevonden. Wel zei de officier van justitie dat op camerabeelden van het hotel te zien is dat er grote pakken geld in het spel zijn. Ook merkte ze op dat de moeder en zus van verdachte S. plotseling wel veel geld aan het uitgeven waren. Het huis van die familieleden is twee keer doorzocht, maar geld werd er niet gevonden. Wel politiekleding.